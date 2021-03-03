За норвежским пьедесталом: Большунов стал четвёртым в гонке с раздельного старта на ЧМ по лыжным видам спорта

В немецком Оберстдорфе продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта. В среду мужчины разыграли медали в гонке с раздельного старта на 15 км коньковым стилем. Александр Большунов показал четвёртое время, Артём Мальцев занял пятое место. Призёрами стали норвежцы во главе с Хансом Холундом. RT вёл текстовую трансляцию.

Reuters

© Kai Pfaffenbach