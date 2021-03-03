За норвежским пьедесталом: Большунов стал четвёртым в гонке с раздельного старта на ЧМ по лыжным видам спорта
- Reuters
- © Kai Pfaffenbach
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03 марта 2021
В гонках с раздельного старта россиянам так и не покорились медали, ни женщинам, ни мужчинам. Но завтра и послезавтра нас ждут эстафеты, где шансы на высокий результат всегда выше. RT завершает текстовую онлайн-трансляцию мужской 15-километровой разделки.
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Большунов сегодня был бы призёром, но у норвежцев из ниоткуда взялся Харальд Амундсен, который становится сенсационным бронзовым медалистом. Ханс Холунд выиграл второе золото в карьере. Симен Крюгер во второй раз в Оберстдорфе стал серебряным призёром.
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Якимушкин и Мельниченко не попали в первую десятку, они пока 11-й и 12-й.
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Холунд финишировал на первой строчке. Все норвежцы попали в первую семёрку, а двое россиян заняли четвёртое и пятое места. Теперь это уже окончательные результаты.
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Финиш — Крюгер обошёл Амундсена на последней отсечке. Россияне опустились ещё на строчку ниже.
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Финиш — Мальцев расположился за Большуновым. Похоже, что гонка закончится так же, как и личный спринт — три норвежца впереди, два россиянина за ними, а Большунов на четвёртом месте.
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Финиш — Большунов пока держится вторым, но впереди ещё Крюгер и Холунд, которые вторую половину дистанции проводят феноменально.
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11,8 км — а вот теперь реальным становится норвежский пьедестал почёта. Крюгер поднялся на второе место, обойдя Большунова и Амундсена. Но россиянин замедлился к следующей отсечке, так что должен выпасть из первой тройки.
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Финиш — Большунов проиграл 8,1 секунды Амундсену. Теперь он либо Мальцев вправе рассчитывать на бронзу, если только норвежцы ещё один сюрприз не преподнесут.
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11,8 км — Мальцев держится третьим на этой отсечке, проигрывая меньше десяти секунд Амундсену. Теперь его бронза будет за счастье для российской сборной.