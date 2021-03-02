Череда совпадений: почему из российских лыжников только Большунов готов сражаться за медали ЧМ

В среду чемпион мира Александр Большунов предпримет попытку завоевать вторую золотую медаль в гонке с раздельным стартом. Пока только он один может похвастаться тем, что подошёл к первенству планеты в Оберстдорфе во всеоружии. Женская «разделка» во вторник повода для оптимизма не дала: лучшей из российских лыжниц стала Татьяна Сорина, финишировавшая пятой. Худшей — обладательница двух олимпийских медалей Пхёнчхана Юлия Ступак, закончившая гонку 29-й.

Всего неделю назад сценарий чемпионата мира представлялся совсем иным. Ему предшествовало сразу несколько премьерных показов художественного фильма о президенте Федерации лыжных гонок России трёхкратной олимпийской чемпионке Елене Вяльбе. Причём одно из мероприятий было специально организовано в Оберстдорфе за день до начала соревнований. В этом антураже было совершенно невозможно не читать между строк: «Пришло время команды поддержать своего президента!»

Первая половина чемпионата, несмотря на золото, завоёванное в скиатлоне Александром Большуновым, стала констатацией того, что поддержать получается не слишком. После неудачного выступления Юлии Ступак в скиатлоне Вяльбе была вынуждена даже дать резкий комментарий, посетовав на неготовность группы Маркуса Крамера к главному старту сезона.

«С самого начала по движениям было видно, что Ступак не в форме. Юля не знает… Маркус не говорит, что происходит. Он будет думать после чемпионата, сейчас сложно что-то говорить. Сейчас уже ничего не сделаешь. Критика Крамера? Я имею полное право высказать своё личное мнение ему и СМИ. Считаю, его команда не готова к чемпионату мира. Понятно, что Сергей Устюгов упал, Евгений Белов провалился. Надеюсь, Артём Мальцев поправит ситуацию каким-то образом», — сказала глава ФЛГР.

Тренер ответил на ту критику сдержанно, признавшись, что тоже разочарован результатами, особенно представительницами прекрасной половины национальной команды.

«Тут у нас много проблем. Мы рады, что все, кто ранее травмировался, могут выступить на ЧМ. Конечно, мы желали результатов получше, но если ты не в стопроцентной форме, то взять награду сложно…», — посетовал Крамер.

Тренерская судьба — страшно неблагодарная штука. Пока под руководством немецкого специалиста блистали Устюгов и та же Ступак под девичьей фамилией Белорукова, в плюс наставнику шло абсолютно всё и прежде всего не слишком привычный для российских лыж предельно демократичный подход к тренировочному процессу.

Стоило конструкции покачнуться, точку опоры потерял и специалист: слишком у многих сразу закралась в голову мысль «А так ли уж хороша крамеровская вольница, если в ходе чемпионата даже президент ФЛГР поднимает вопрос о том, что стоило бы ограничить интернет-активность спортсменов (читай, отобрать планшеты и телефоны, загнав всех в дисциплинарную клетку)?».

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Вот только говорить об этом, когда чемпионат мира добрался до экватора, бессмысленно: когда сражение идёт полным ходом, уже ничего не изменить и не поправить. Это такая же спортивная аксиома как и то, что никакая мелочь в ходе данных соревнований не случается со спортсменом просто так.

За несколько недель до начала чемпионата мира я беседовала о лыжных гонках с Александром Грушиным. Как раз тогда на женскую российскую сборную обрушился целый шквал всевозможных напастей: порвала связки Татьяна Сорина, сломала руку Наталья Непряева, заболела Юлия Ступак. Легендарный специалист тогда намекнул, что отрицательную динамику, возникающую в результате тренировочного или соревновательного процесса, следует тщательно анализировать.

«Иногда болезнь возникает у спортсмена как следствие переутомления. В своё время мы очень внимательно отслеживали такие вещи. Если заболел один спортсмен — что ж, всякое бывает. Заболели трое — значит, в нагрузках что-то не соответствует ответной реакции организма. Значит, я как тренер делаю что-то не так и нужно вносить коррективы. В отношении Сориной хорошо бы тоже понять причину. Случайность это, или нагрузки силовой направленности, которые мы сейчас начали активно давать всем спортсменам подряд…», — заметил Грушин.

Если добавить в список пострадавших тех, кто выпал из строя уже в Оберстдорфе (в первую очередь, это Сергей Устюгов и Глеб Ретивых), то есть, в самый неподходящий момент, невольно напрашиваются размышления: допустим, виной российских напастей оказалось банальное стечение обстоятельств. Сложная трасса, невыносимые погодные условия. Но почему тогда сия напасть минула иностранные сборные? Им больше повезло, или они просто-напросто лучше готовы? Более стрессоустойчивы, более здоровы, или, может быть, лучше концентрируются? Тщательнее следят за каждым своим шагом, понимая, что гонки в Оберстдорфе — это шанс вписать свои имена в историю. Шанс, которого не было два года и ещё два года не предвидится.

Нынешний чемпионат мира заставляет задуматься и о том, насколько эфемерными могут оказаться представления о рецептах успеха. Ещё недавно казалось, что в российских лыжах, где в сборной команде бок-о-бок работают несколько сильных бригад, такой рецепт точно найден: кто-то, безусловно, может промахнуться с поиском пика формы, но столь же велика вероятность, что такое случится не со всеми.

Но, увы: пока впору говорить лишь о том, что показывать результат готов в российской команде один Большунов, переживающий на этом чемпионате мира такой же невероятный подъём, как Устюгов в 2017-м, где он выиграл три золотые медали — в командном спринте, скиатлоне и на марафонском «полтиннике».

Сумеет ли Большунов повторить достижение Устюгова в Оберстдорфе — вопрос открытый. С одной стороны, своей феноменальной победой в скиатлоне Александр убедил весь лыжный мир, включая норвежский, что ему нет равных. Но если вспомнить мировое первенство двухлетней давности, там Большунов тоже был готов к победам — это признавали все. После двух первых серебряных гонок Саша дал понять, что своё двойное поражение (на финише командного спринта — от Йоханнеса Клебо, а в скиатлоне — от Шура Рёте) считает исключительно собственной недоработкой. Но потом Большунов упустил золото на дистанции 50 км (проиграл Хансу Кристеру Холунду) и получил четвёртое серебро — в эстафете.

Просто сейчас меньше всего хочется рассуждать о шансах. Хочется, чтобы просто повезло.