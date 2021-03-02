Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала результат российских лыжниц в женской индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Самое обидное место — четвёртое-пятое, особенно когда такой маленький разрыв. Мне кажется, Татьяна полностью выполнила свою программу. Понятно, что она ещё побежит в эстафете, побежит 30 км. Но в целом у неё сегодня лучшее состояние в нашей команде. Что касается остальных: Юля говорит, что вообще не знает, что происходит: «Какие-то качели, вчера хорошо себя чувствовала, а сегодня не могу». У них должна быть какая-то серьёзная разборка», — сказала Вяльбе в эфире телеканала «Матч ТВ».

Вяльбе заявила, что российские лыжницы не готовы к чемпионату мира.

«Понятно, что они не готовы к этому чемпионату. Истомина пробежала в свои ноги. Она пропустила почти два года, отобралась на чемпионат мира, здесь отобралась на контрольной. Провела абсолютно достойную гонку. Ну нет у нас таких боеспособных девчонок, чтобы все четыре вышли и боролись. Наталья сегодня прибавляла в конце. Но, к сожалению, эта травма была слишком серьёзной.

Татьяна добавляла по ходу дистанции, но слишком поздно начала добавлять. Её вели, на каждой точке подсказывали. Но там не девочки в соперниках, их точно так же вели, говорили. Но считаю, что Татьяна — большой молодец сегодня. У Татьяны была серьёзная травма, разрыв связки. Она через боль и слёзы практически сразу приступила к тренировкам: сначала без ног, потом обмотанная, завязанная, заклеенная тренировалась. Просто геройские поступки совершала, а сейчас продолжает это делать. В моей голове состав на эстафету уже есть. Я предложу тренерам, а там посмотрим, будет дискуссия или оставим мой вариант. Пока не буду говорить», — добавила она.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе завершится 7 марта.

Ранее сообщалось, что норвежская лыжница Тереза Йохауг одержала победу в женской индивидуальной гонке на ЧМ.