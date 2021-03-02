Йохауг — о победе в индивидуальной лыжной гонке на ЧМ: скольжение было лучшим в моей жизни
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«Скольжение был лучшим в моей жизни, лыжи работали фантастически. В Фалуне меня постигла неудача, но это пошло на пользу. Я вернулась к истокам своей техники. Я очень много работала на каждой тренировке. Мы также поработали с Яном Кокбахом, который анализирует наши гонки», — сказала Йохауг в эфире NRK.
По её словам, она выкладывалась в каждом своём действии и максимально сосредоточилась на старте.
Йохауг благодаря победе в индивидуальной гонке стала 12-кратной чемпионкой мира.
Ранее муж лыжницы Татьяны Сориной признался, что разочарован результатом жены в индивидуальной гонке на ЧМ.