Муж лыжницы Сориной признался, что разочарован результатом жены в индивидуальной гонке на ЧМ

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Тренер сборной России Егор Сорин, который является мужем лыжницы Татьяны Сориной, оценил выступление своей супруги в индивидуальной гонке на 10 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
Муж лыжницы Сориной признался, что разочарован результатом жены в индивидуальной гонке на ЧМ
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«Конечно, сегодня большое разочарование, потому что настраивались на подиум. Не получилось. Не было сомнений, что Йохауг выиграет на такой сложной трассе. Таня говорила, что проиграй ей минуту — это будет борьба за третье место. Так оно и получилось. Не хватило семи секунд до третьего места, и в этом разочарование», — сказал специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

По его словам, до гонки он чувствовал, что борьба будет до последних секунд. Тренер также отметил, что делался акцент на начало гонки, но старт получился не таким, каким задумывался. По его предположениям, организм пока не готов к быстрому старту.

«Как Таня проиграла на первом отрезке своим соперницам по пять-семь секунд, так, в принципе, они и остались на финише. Вот это пока не получается. Но пятое место — неплохой результат», — добавил Сорин.

Сорина заняла пятое место в индивидуальной гонке. Победу одержала норвежка Тереза Йохауг.

Ранее Сорина заявила, что выжала из себя максимум в индивидуальной гонке на ЧМ.

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