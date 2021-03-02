Лыжница Сорина заявила, что выжала из себя максимум в индивидуальной гонке на ЧМ
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«Рассчитывала, что получится отработать последний подъём, но соперницы сегодня были сильнее. Начинала сразу, не было сильного запаса. Хотелось сильно работать с первых метров. Единственное, на что я рассчитывала, — это отработать последний подъём так, чтобы получилось отыграть. Не получилось. Выжала из себя максимум», — сказала Сорина в эфире телеканала «Матч ТВ».
Сорина заняла пятое место в индивидуальной гонке. Победу одержала норвежка Тереза Йохауг.
Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что отечественные лыжницы не готовы к чемпионату мира.