Губерниев заявил, что ему безразличны слова финского лыжника Мяки

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что его не интересуют высказывания финского лыжника Йони Мяки о нём.

«Мне вообще по фигу, что сказал Мяки. Ну хорошо, пусть готовится и всё такое. Меня мало интересуют его высказывания, я интересуюсь им как лыжником. А то, что он говорит за пределами, — плевать. Отреагировал, молодец», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Он отметил, что всем можно жёстко высказываться по той или иной ситуации, а не только иностранным лыжникам.

«Мы победим Мяки на Олимпийских играх — и в эстафете финнов победим», — добавил Губерниев.

После того как финские лыжники опередили россиян в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе, отец Мяки сказал: «Мы сняли скальп с русских во второй раз. Это приятно».

Губерниев в ответ назвал отца финского спортсмена «чудилой».

Ранее Мяки отреагировал на слова Губерниева в адрес его отца.