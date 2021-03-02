Финский лыжник Мяки отреагировал на слова Губерниева в адрес его отца

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Финский лыжник Йони Мяки отреагировал на слова известного российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева о его отце.
Финский лыжник Мяки отреагировал на слова Губерниева в адрес его отца
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Да, да, мне это передали. Однако меня не удивляет, что подобное идёт из этой страны. Оттуда я уже получал яркие сообщения после Лахти. Очень жаль. Это низко. Нормально, если дерьмо будут лить мне на голову. Но то, что достаётся и моему отцу, ненормально», — цитирует Мяки Ilta-Sanomat.

После того, как финские лыжники опередили россиян в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе, отец Мяки сказал: «Мы сняли скальп с русских во второй раз. Это приятно». 

Губерниев в ответ назвал отца финского спортсмена «чудилой».

Ранее Губерниев пожелал здоровья сломавшему руку лыжнику Денису Спицову.

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