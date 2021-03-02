Легков: подбодрил Сорину после индивидуальной гонки на ЧМ по лыжам

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отреагировал на результат россиянки Татьяны Сориной в индивидуальной гонке на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе.
Легков: подбодрил Сорину после индивидуальной гонки на ЧМ по лыжам
  • © РИА Новости / Федерико Модика

«После финиша я увидел Татьяну, пообщался и подбодрил. Сорина немного расстроена, так как шесть секунд до третьего места — это очень близко на такой дистанции. Это небольшие секунды, но что-то не получилось», — цитирует Легкова «Спорт-Экспресс».

По его словам, он ждёт самого лучшего от дальнейших гонок. Он уверен, что на каждом старте россияне поборются за медаль.

«Мы надеемся на девчонок и ждём от них побед, по-другому никак», — добавил Легков.

Татьяна Сорина стала лучшей из россиянок в индивидуальной гонке, заняв пятое место. Победу одержала норвежка Тереза Йохауг.

Ранее Сергей Крянин заявил, что Сорина сделала в лыжной индивидуальной гонке на ЧМ всё, что могла.

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