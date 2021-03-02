Крянин: Сорина сделала всё, что могла, в лыжной индивидуальной гонке на ЧМ

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Бронзовый призёр ЧМ-2001 Сергей Крянин высказался о выступлении российских лыжниц в индивидуальной гонке на 10 км на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе.
Крянин: Сорина сделала всё, что могла, в лыжной индивидуальной гонке на ЧМ
  • Reuters

«Было видно, что девчонки боролись. Реальная возможность была у Сориной, она чуть-чуть не дотянулась до медали. Учитывая травмы, Татьяна отработала по максимуму, сделала всё, что могла. Что касается Ступак, то я не вижу проблем бежать гонки подряд. Самое главное, чтобы был настрой. Может, был психологический надлом. А эта гонка поможет показывать другие результаты в последующих гонках», — цитирует Крянина «Чемпионат».

По его мнению, в эстафете всё равно надо бороться, так как российская команда способна быть на подиуме. Он предполагает, что команда сможет собраться и показать свой максимум.

«Не стоило ли беречь лидеров для эстафеты? Думаю, что нет, возможность выступать предоставляется сильнейшим. Тренерское решение правильное. Надо выпускать тех, кто сможет побороться и показать результат», — добавил Крянин.

Татьяна Сорина стала лучшей из россиянок в индивидуальной гонке, заняв пятое место. Победу одержала норвежка Тереза Йохауг.

Ранее Йохауг прокомментировала свою победу в индивидуальной гонке.

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