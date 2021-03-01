«В Норвегии так не принято»: как соперники обвинили Большунова в неуважении к Ретивых на ЧМ по лыжным гонкам

Члены норвежской сборной обвинили Александра Большунова в неуважительном отношении к Глебу Ретивых после финиша командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе. По их словам, двукратный обладатель Кубка планеты даже не поздравил партнёра, демонстрируя недовольство его выступлением. Призёр Олимпийских игр Александр Панжинский в интервью RT предположил, что таким образом скандинавы пытаются «подлить масла в огонь», но рискуют дополнительно разозлить отечественного спортсмена, а чемпион мира Алексей Петухов напомнил, что после гонки российские лыжники хорошо пообщались.

«У нас такое было бы неприемлемо»

Успехи Александра Большунова по-прежнему не дают покоя его иностранным соперникам. В субботу Русская Ракета впервые в карьере стал чемпионом мира, на финише скиатлона опередив сразу пятерых норвежцев, а в воскресенье вместе с Глебом Ретивых занял третье место в командном спринте. Никаких конфликтов с оппонентами у двукратного обладателя Кубка планеты на этот раз не возникло, но те всё равно нашли, в чём его обвинить.

В норвежской NRK вышла статья, посвящённая поведению Большунова после финиша. Якобы Александр, расстроенный тем, что Ретивых, на последнем этапе опустившийся с первого места на третье, даже не поздравил партнёра по сборной и всем своим видом демонстрировал недовольство его выступлением. Члены норвежской команды осудили россиянина. Так, трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, хотя и отдал должное силе соперника, подчеркнул, что тот мог порадоваться за товарища.

«Пусть реагирует и ведёт себя, как хочет… Мне кажется, здесь свою роль играют манеры и то, чего ты желаешь. Мы выступаем за своё, они пусть сосредоточатся на своём. Я очень доволен тем, как всё устроено у нас. Командный дух в сборной Норвегии сегодня классный», — отметил Клебо.

В свою очередь, Эрик Вальнес, в паре с Йоханнесом завоевавший золото командного спринта, также назвал поведение Большунова неприемлемым, даже если они с Ретивых и занимаются в разных тренировочных группах.

«Без товарищества внутри группы никак нельзя. Отнесём это на счёт культурных различий. Они там явно не лучшие друзья, не знаю... Но за эту пьесу здесь «Оскара» они не получат», — подчеркнул спортсмен.

А тренер сборной Норвегии Арильд Монсен порадовался, что в его команде подобное просто невозможно и все ведут себя по отношению друг к другу более уважительно.

«У нас такое было бы неприемлемо, но настолько нереалистично, что не приходится даже и думать, какими были бы последствия. У нас в Норвегии так не принято», — отметил специалист.

Поддержала соседей и шведка Майя Далквист, отметившая, что в её сборной лыжники всегда желают друг другу добра, а злятся в случае поражений исключительно на себя. Впрочем, раскритиковали Большунова в данной ситуации не все. Так, чемпион мира-2011 Девон Кершоу объяснил его поведение «духом соперничества». По словам канадца, Александр всегда хочет выигрывать исключительно золотые медали.

Между тем рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньера отметил, что россиянина в данной ситуации обвинить не в чем и ни о каких санкциях речи идти не может.

«Жюри оценивает только возможные нарушения правил. Есть обязательство присутствовать на церемонии награждения, но нет правила, которое предписывает спортсменам праздновать и радоваться», — объяснил функционер.

«В момент финиша ещё находился в зоне передачи и был немного расстроен»

Вместе с тем финиш командной гонки получился, действительно, обескураживающим для сборной России. Большунов на последнем этапе передал эстафету Ретивых первым с преимуществом в четыре секунды над Клебо и в пять — над финном Йони Мяки. Однако сил на последний круг у Глеба не хватило, и он пропустил вперёд обоих. А после финиша сам же лыжник заявил, что партнёр изменил командную тактику по ходу гонки.

«Изначально она была немного иной: я должен был выходить вперёд на предпоследнем этапе и только тогда передавать эстафету первым. Саша решил уже по ходу гонки чуть изменить её. А я к этому моменту наелся. Саша, прости, что всё так получилось. Последний круг вообще не удался. Интересно, конечно, почему финны пробежали так хорошо», — сказал Ретивых в эфире «Матч ТВ».

Сам двукратный обладатель Кубка мира позже подчеркнул, что у него нет вопросов к партнёру по сборной России, и объяснил, почему не подошёл к Глебу.

«Это спорт, и здесь я не могу ничего сказать. Ничего уже не сделаешь. Я в этот момент ещё находился в зоне передачи и был немного расстроен, отдышался после гонки и только потом ушёл», — подчеркнул спортсмен.

«Норвежцы подливают масло в огонь. Любое негативное интервью разозлит Большунова»



Для того чтобы понять, действительно ли Большунов нарушил неписаные лыжные правила и повёл себя некрасиво по отношению к Ретивых, RT пообщался с призёрами Олимпийских игр Александром Панжинским и Алексеем Петуховым. Первый подчеркнул, что не существует негласного закона, по которому партнёры обязаны после гонки поздравлять друг друга.

«Уверен, позже они хорошо пообщались. После финиша оба были расстроены, поскольку восприняли третье место как поражение. Возможно, норвежцы пытаются таким образом нарушить эмоциональный фон Александра. Они подливают масло в огонь, не понимая, что любое негативное интервью только дополнительно злит Большунова и делает его сильнее» — отметил Панжинский.

По словам серебряного призёра ОИ-2010, норвежцы также не учли особенности функционирования сборной России, которая фактически разделена на четыре тренировочные группы.

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«Лыжники между собой не всегда хорошо ладят. Большунов же очень целеустремлённый и своеобразный спортсмен. Где-то он закрытый и своенравный. Но все люди разные и не обязаны друг с другом дружить. Возможно, у них нет тёплых отношений с Ретивых. Плюс Александр — максималист и всегда хочет выигрывать. Понятно, что он был раздосадован третьим местом, поэтому не подошёл к партнёру. Обвинять его в данном случае некорректно и неправильно. Скандинавы не знают Александра и его характер, но именно благодаря ему он и побеждает всю Норвегию в одиночку», — добавил Панжинский.

В свою очередь, Петухов подтвердил, что россиянин никаких правил не нарушил, но при этом отметил, что тот мог бы повести себя иначе.

«Как бы там ни было, нужно поздравлять партнёра по сборной. В данном случае эмоции били через край. Саша едва не привёл Россию к золоту. Он максималист. В его понимании медалей другого достоинства не существует. Но мы видели поведение Юлии Ступак на финише командного спринта у женщин, когда она подошла к Наталье Непряевой и обняла её. Никто никого не обвинял. Здесь всё на усмотрение спортсмена. Саша повёл себя таким образом. Я бы на его месте поддержал товарища по команде и сказал, что всякое бывает. Это всё-таки медаль, а не деревяшка, а у Большунова будет возможность выигрывать дальше», — отметил чемпион мира.

Тем не менее, по его мнению, ни о каком конфликте между спортсменами речи не идёт. Даже по совместному интервью чувствовалось, что между ними нет недосказанности.

«Александра можно понять. Он обеспечил такой задел, а его хватило лишь на третье место. Уверен, они потом нормально пообщались с Ретивых. Даже вечером в эфире одного из телеканалов по их совместному интервью было видно, что всё хорошо. Норвежцы источают негатив, но на это не стоит обращать внимание», — добавил Петухов.