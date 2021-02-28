Слёзы Ступак, молчание Непряевой, тактика Ретивых и Большунова: что обсуждали после командного спринта на ЧМ

Сборная России в финале мужского командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе могла показать другой результат. Об этом заявил после финиша Александр Большунов. В свою очередь, Глеб Ретивых рассказал, что его партнёр по сборной изменил тактику прямо по ходу гонки. Юлия Ступак после того, как Наталья Непряева закончила эстафету лишь четвёртой, общалась с прессой со слезами на глазах, тогда как её напарница отказалась отвечать на вопросы журналистов.

«Такие результаты — не то, к чему я шла»

Очередной соревновательный день чемпионата мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе стал крайне обескураживающим для сборной России. Отечественные болельщики после победы Александра Большунова в скиатлоне ожидали продолжения банкета в командном спринте, но вынуждены были довольствовался только одной медалью, да и то бронзовой.

А ведь в обеих гонках россияне претендовали на золото. У мужчин Большунов передал эстафету Глебу Ретивых на последнем этапе с преимуществом в четыре секунды от норвежца и пять — от финна, но его более опытный напарник на финише пропустил вперёд обоих. После он в разговоре с журналистами признался, что не был готов лидировать два своих заключительных отрезка.

«Изначально тактика была немного иной, я должен был выходить вперёд на предпоследнем этапе и только тогда передавать эстафету первым. Саша решил уже по ходу гонки чуть изменить её. А я к этому моменту наелся. Саша прости, что всё так получилось. Последний круг вообще не удался. Интересно, конечно, почему финны пробежали так хорошо», — сказал Ретивых в эфире «Матч ТВ».

Также лыжник посетовал, что к финальным забегам трасса пришла в абсолютную негодность и превратилась в снежную кашу.

«Понятно, что по жёсткой трассе можно где-то атаковать, уходить влево, вправо. А тут просто приходится тонуть в этому кругу. Всё-таки мы, спортсмены, тяжёлые. После финиша все сидели по 20 минут, условия трудные», — добавил Ретивых.

Большунов попытался принять произошедшее с оптимизмом и ответил на замечание партнёра об изменении тактики.

«Не то, чтобы я её изменил, просто услышал, что дыхание соперников уже не так ощущается за спиной, поэтому решил «дёрнуть», посмотреть, как они отреагируют на это. Если не сейчас, то когда? Всем спасибо, кто смотрит, переживает, критикует. Есть ещё гонки, будем стараться показывать неплохие результаты. Чемпионат завершён на 50%, постараемся провести оставшуюся часть лучше», — пообещал чемпион мира.

Ещё обиднее сложился финал для россиянок. Юлия Ступак также передала эстафету Наталье Непряевой на последнем этапе первой, но у той просто не хватило сил на заключительный отрезок дистанции. В отличие от мужчин, девушки остались вовсе без медали и финишировали на четвёртом месте. Ступак не скрывала слёз, а обессиленная Непряева отказалась от общения с журналистами.

«Есть пустота внутри, бешенство. Нет слов. Знала, что с ними можно и нужно бороться, а в итоге, получается, в очередной раз — четвёртое место. Это не то, на что я рассчитывала. Такие результаты — не то, к чему я шла. Знаю, что спустя пару часов отойду, но, если честно, ещё не забыла четвёртое место в Зеефельде, поэтому не думаю, что меня скоро отпустит. Ничего страшного. Выжимала максимум, самочувствие было тяжёлым. Трасса пришла в негодность с первого же забега, но это не критично… Получается, я в очередной раз подвожу... И себя в первую очередь», — посетовала Ступак.

При этом спортсменка поддержала Непряеву и напомнила журналистам о тяжёлой травме партнёрши по сборной, которую та получила за месяц до ЧМ.

«Будь лучше кондиции, можно было бы создать для Наташи более комфортный отрыв. Понимала, что с её рукой не просто бежать на максимуме. Не смогла создать задел — и вот такой результат», — добавила Ступак.

В свою очередь, тренер сборной России Юрий Бородавко затруднился ответить на вопрос, оказался бы результат иным, если бы лыжники поменялись этапами.

«Упустили стопроцентную медаль у женщин. Это очень обидно, поскольку счастье было так близко. Что касается мужчин, то Александр сделал всё, что мог, а Глеб не сумел, к сожалению, удержать то преимущество, которое было организовано Большуновым. Но хорошо, что есть медаль», — приводит слова специалиста Sport24.

А президент ФЛГР Елена Вяльбе поддержала россиян и объяснила, почему тренерский штаб национальной команды сделал выбор в командной эстафете в пользу Ретивых и Непряевой.

«Наталья — большая молодец, она месяц тренировалась с одной палкой и теперь выходит на старт. По движениям очень порадовала Юля. Мне кажется, с Маркусом Крамером они немного промахнулись с подготовкой. Сейчас она начинает набирать. Очень хотела, чтобы в этой дисциплине у девчонок была медаль, всё к этому шло, но… Глебу тоже не могу предъявить претензии. Он же не может прыгнуть выше головы. У него не те движения, но у нас нет другого варианта. Ставить Александра Терентьева всё-таки было опасно. У Ретивых больше опыта. Опять же, повторюсь, группа Крамера промахнулась с формой», — отметила Вяльбе.

При этом глава федерации выразила надежду, что отечественные лыжники удачно проявят себя в «разделке», назвав её «русской гонкой».

«Побегут и Юля, и Наташа, и Яна Кирпиченко. У мальчишек тоже побегут все сильнейшие. Мы не раз обращались в FIS по поводу того, что индивидуальная гонка редко получается такой по своей сути, поскольку на круге все начинают собираться, это уже какой-то масс-старт. Здесь же две разные петли, поэтому круг получится тяжелый, и у каждого будет своя гонка», — подчеркнула Вяльбе.

«Возможно, тренеры ошиблись с расстановкой по этапам»

В свою очередь, эксперты в основном не стали критиковать россиян за неудачу в командном спринте, а поддержали тех же Непряеву и Ретивых. Однако серебряный призёр Олимпийских игр-2010 в Ванкувере Александр Панжинский посетовал, что состав двоек, как у мужчин, так и у женщин получился неравным.

«Наши спортсмены были готовы показать более высокие результаты. Но, к сожалению, состав команд получился неравным: первые этапы отработали очень сильно, передавали эстафету лидерами, а вторые не соответствовали им. Ступак провела очень хорошую гонку, находилась в отличной форме, показала, что нам стоит ждать от неё медалей в личных стартах. А Непряевой, к сожалению, немного не хватило, буквально одного подъёма, она пока набирает форму. Наталья, как и Ретивых, не справилась с очень мягкой трассой. К финальным забегам она стала тяжелее для мощных и габаритных спортсменов», — объяснил Панжинский.

По его словам, лыжников следовало поменять местами, и тогда российские двойки могли подняться выше.

«Возможно, тренеры ошиблись с расстановкой по этапам, особенно у девочек. При обратной расстановке, скорее всего, всё было бы по-другому: Наталья могла усидеть в группе, а Юлия — на финише побороться за медаль. Про ребят сложно сказать, но могли быть вторыми. С Йоханнесом Клебо на последнем этапе, наверное, даже Большунов бы не справился», — добавил Панжинский.

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Олимпийский чемпион Евгений Дементьев, напротив, поддержал команду и признался, что не испытывает желания «махать шашкой» после локальной неудачи, поскольку чемпионат ещё не закончен.

«Обиднее всего, что у девчонок не всё получилось. Но шансы были, и ребята сделали всё для того, чтобы ими воспользоваться. Они в любой гонке выкладываются по максимуму. Там есть тренеры, которые знают лучше меня, кого из спортсменов и как ставить… Чемпионат сложный, но, по крайней мере, наши бьются до последнего. Да, Большунов привёз преимущество Ретивых, но, возможно, Глеб оказался не готов, или уже мысленно находился на финише, когда увидел такой отрыв. Может, он в психологическом плане проиграл, но с точки зрения физики Ретивых способен бороться», — приводит слова олимпийского чемпиона «Спорт-Экспресс».

А главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Крянин поздравил мужскую команду с бронзовой медалью и посетовал, что в гонке из-за травмы не смог принять участие Сергей Устюгов.

«Если бы он находился в хорошем состоянии и мог выступить, возможно, тактика дистанционного отрыва сработала бы. А Ретивых пришлось немножко тяжело, когда нужно было держать темп. Тем не менее, данная тактика принесла медаль, это хороший результат. Саша на своём этапе создал достаточный отрыв для того, что завоевать награду. Многие команды после первого этапа отстали, в том числе итальянцы, которые на финише могли побороться при другом отставании», — объяснил специалист.

Наконец, серебряный призёр чемпионата мира-2017 в командном спринте Наталья Матвеева вступилась за Непряеву и отметила, что лыжнице, испытывающей проблемы с рукой, сложно было на финише бороться, например, с отлично готовой словенкой Анамарией Лампич.

«Считаю, тренеры сделали правильно, что поставили сегодня Наталью на командный спринт. Во-первых, она заслужила это место, да и со Ступак они уже давно бегают достаточно успешно. Я знаю, что Татьяну Сорину тоже рассматривали, и если бы Наталья плохо себя чувствовала, она бы отказалась. Но Непряева находилась в хорошем состоянии, поэтому вышла на старт», — приводит слова Матвеевой ТАСС.