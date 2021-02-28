В погоне за вторым золотом: российские лыжники борются за медали в командном спринте на ЧМ в Оберстдорфе

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Сергей Стариков
В Оберстдорфе продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта. В воскресенье, 28 февраля, разыгрываются медали в командном спринте. В соревнованиях мужчин сборную России представят Александр Большунов и Глеб Ретивых, а у женщин — Юлия Ступак и Наталья Непряева. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
В погоне за вторым золотом: российские лыжники борются за медали в командном спринте на ЧМ в Оберстдорфе
  • globallookpress.com
  • © Karl-Josef Hildenbrand
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  • 28 февраля 2021

    Стоит отметить, что пятая и шестая сборные из первого полуфинала показали гораздо более впечатляющие результаты. И Чехия, и Франция выбежали из 16 минут и завоевали путёвки в финал. Италия и Канада остались за бортом. Таким образом, в финале они составят компанию сборным Швеции, России, Норвегии, Финляндии, Словении, США, Швейцарии, Германии.

  • Финиш второго полуфинала. Сборная Швеции уверенно занимает первое место. Команда России в составе Юлии Ступак и Натальи Непряевой заняла второе место, уступив 1,8 секунды. Далее расположились норвежки и финки. Италия и Канада заняли пятое и шестое места соответственно. 

  • В подъём шведка заходит очень хорошо, не упускает лидерство. На спуске обойти её будет крайне сложно. 

  • Пока у Непряевой не получается догнать Сундлинг. Шведка здорово идёт по дистанции и не подпускает к себе конкуренток. Тем не менее из четвёрки сборная России уже не выпадет, значит, точно пройдёт в финал. Есть ли смысл тратить силы?

  • У шведки великолепно работают лыжи. На спуске она легко обходит Ступак и первой передаёт эстафету. После пятого этапа расстановка такова: Швеция, Россия (+1,1), Норвегия (+1,3), Финляндия (+1,4). Итальянки проигрывают уже более четырёх секунд. 

  • Ступак великолепно прошла подъём и обошла соперницу из команды Швеции. На спуск россиянка ушла первой.

  • Преследовательницы не отпускают шведку. Погоню за спортсменкой из команды «тре крунур» возглавляет Ступак. Её не отпускает норвежка Венг. 

  • Четвёртая передача эстафеты. Сборная Швеции лидирует. Её преследуют команды России (+2,1), Норвегии (+2,3), Финляндии (+2,6), Польши (+3,8), Италии (+3,9). Далее отставания более серьёзные. Китай уступает уже 8,3 секунды. 

  • В подъём хорошо заходит Сундлинг, а Непряеву догоняют Йоэнсуу и Фалла. Расстояние между Швецией и остальными сборными понемногу растёт.

  • Непряева не отпускает Сундлинг и держится к ней очень близко. Шведка предпринимает попытку уйти, но пока ей это не удаётся. 

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