В погоне за вторым золотом: российские лыжники борются за медали в командном спринте на ЧМ в Оберстдорфе
- globallookpress.com
- © Karl-Josef Hildenbrand
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28 февраля 2021
Стоит отметить, что пятая и шестая сборные из первого полуфинала показали гораздо более впечатляющие результаты. И Чехия, и Франция выбежали из 16 минут и завоевали путёвки в финал. Италия и Канада остались за бортом. Таким образом, в финале они составят компанию сборным Швеции, России, Норвегии, Финляндии, Словении, США, Швейцарии, Германии.
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Финиш второго полуфинала. Сборная Швеции уверенно занимает первое место. Команда России в составе Юлии Ступак и Натальи Непряевой заняла второе место, уступив 1,8 секунды. Далее расположились норвежки и финки. Италия и Канада заняли пятое и шестое места соответственно.
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В подъём шведка заходит очень хорошо, не упускает лидерство. На спуске обойти её будет крайне сложно.
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Пока у Непряевой не получается догнать Сундлинг. Шведка здорово идёт по дистанции и не подпускает к себе конкуренток. Тем не менее из четвёрки сборная России уже не выпадет, значит, точно пройдёт в финал. Есть ли смысл тратить силы?
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У шведки великолепно работают лыжи. На спуске она легко обходит Ступак и первой передаёт эстафету. После пятого этапа расстановка такова: Швеция, Россия (+1,1), Норвегия (+1,3), Финляндия (+1,4). Итальянки проигрывают уже более четырёх секунд.
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Ступак великолепно прошла подъём и обошла соперницу из команды Швеции. На спуск россиянка ушла первой.
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Преследовательницы не отпускают шведку. Погоню за спортсменкой из команды «тре крунур» возглавляет Ступак. Её не отпускает норвежка Венг.
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Четвёртая передача эстафеты. Сборная Швеции лидирует. Её преследуют команды России (+2,1), Норвегии (+2,3), Финляндии (+2,6), Польши (+3,8), Италии (+3,9). Далее отставания более серьёзные. Китай уступает уже 8,3 секунды.
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В подъём хорошо заходит Сундлинг, а Непряеву догоняют Йоэнсуу и Фалла. Расстояние между Швецией и остальными сборными понемногу растёт.
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Непряева не отпускает Сундлинг и держится к ней очень близко. Шведка предпринимает попытку уйти, но пока ей это не удаётся.
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