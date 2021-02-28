В погоне за вторым золотом: российские лыжники борются за медали в командном спринте на ЧМ в Оберстдорфе

В Оберстдорфе продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта. В воскресенье, 28 февраля, разыгрываются медали в командном спринте. В соревнованиях мужчин сборную России представят Александр Большунов и Глеб Ретивых, а у женщин — Юлия Ступак и Наталья Непряева. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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