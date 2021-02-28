Девушка Большунова прокомментировала его победу в скиатлоне на ЧМ по лыжным видам спорта

Российская лыжница Анна Жеребятьева, девушка Александра Большунова прокомментировала победу российского лыжника в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Золото в скиатлоне психологически разгрузит Александра. У него на пять гонок фактически условный срок, одна ошибка — и всё. Он ничего не слушал и не читал, но хотел доказать всем, что бесполезно с ним бороться», — приводит слова Жеребятьевой «Матч ТВ».

По словам лыжницы, Большунов просит, чтобы она была с ним на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Когда был этап Кубка мира в Лахти, я уезжала домой и увидела, что он там вообще никакой, оставшись один. Ему нужна психологическая поддержка», — добавила она

Ранее сообщалось, что девушка Большунова заплакала после его победы в скиатлоне на ЧМ в Оберстдорфе.