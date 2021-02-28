В Госдуме выступили против присвоения Большунову звания Героя России
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«Радостно за Александра. Когда долго ждёшь, а потом приходит — все говорят, что герой. Российские лыжники должны радовать болельщиков своими результатами», — приводит слова Журовой Sport24.
Также депутат выступила против присвоения Большунову звания Героя России.
«Я против присвоения Героя России любым спортсменам. Народная любовь большего стоит, чем другие награды. Но Александр — большой молодец. Поздравляю Большунова и федерацию лыжного спорта!» — добавила олимпийская чемпионка.
Ранее сообщалось, что Большунов победил в скиатлоне на ЧМ по лыжным видам спорта.