Клебо недоволен своим четвёртым место в скиатлоне на ЧМ: с таким же успехом я мог бы стать 70-м

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал своё выступление в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

«Моей целью было побороться за подиум. Нас же было 5—6 человек, сумевших удержаться в лидерах почти до конца, так что что-то я всё-таки делал правильно. Но концовка никуда не годится. Я ненавижу проигрывать. Сегодня я стал четвёртым, и хотя это хороший результат, но, как я сказал, с таким же успехом мог стать и 70-м. Через пять лет никто не вспомнит того, кто стал здесь четвёртым», — приводит слова Клебо TV2.

Клебо завершил гонку четвёртым, отстав от победившего в скиатлоне россиянина Александра Большунова на 21,5 секунды.

Ранее он, говоря о победе Большунова в скиатлоне, заявил, что россиянин просто был лучшим.