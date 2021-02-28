Клебо — о победе Большунова: сегодня он был лучшим

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу россиянина Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

«Вроде бы лучшая гонка, но я не удовлетворён. Хотелось большего. Большунов? Сегодня он был лучшим. Не буду говорить, кто со мной побежит в командном спринте, — приводит слова Клебо «Матч ТВ».

24-летний Большунов финишировал первым в скиатлоне, опередив норвежцев Симена Хегстада Крюгера и Ханса Кристера Холунда. Для россиянина эта победа стала первой в карьере на мировом первенстве.

Клебо завершил гонку четвёртым, отстав от Большунова на 21,5 секунды.

Ранее Большунов высказался о своей победе в скиатлоне.