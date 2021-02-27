Большунов: норвежцы думали, что выиграют всё на ЧМ, но не тут-то было

Российский лыжник Александр Большунов высказался о своей победе в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

«В этом году норвежцы сделали акцент на ЧМ, думая, что они выиграют всё. Но не тут-то было. Я и на Кубке мира показываю высокие результаты и подтвердил это сегодня», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

Он отметил, что находится в неплохой форме, несмотря на перенесённую неделю назад простуду.

«Ровно семь дней назад я не знал, смогу ли я бежать спринт, дистанцию. Были мысли, что, возможно, ЧМ для меня пролетит. Я рад, что сделал правильные выводы и вовремя спустился с гор, — на следующий день стало легче. Всё правильно было сделано», — добавил лыжник.

24-летний Большунов финишировал первым в скиатлоне, опередив норвежцев Симена Хегстада Крюгера и Ханса Кристера Холунда. Для россиянина это золото стало первым в карьере на чемпионате мира.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере российский лыжник Александр Панжинский объяснил, какое решение тренеров помогло Большунову выиграть скиатлон на ЧМ.