Призёр ОИ Панжинский объяснил, какое решение тренеров помогло Большунову выиграть скиатлон на ЧМ

Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере российский лыжник Александр Панжинский рассказал, какое решение тренерского штаба сборной России позволило Александру Большунову одержать победу в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе, несмотря на неудачный старт турнира и простуду.

«Тренеры в этот момент поступили разумно, спустив Большунова с гор. Это всегда необходимо делать при появлении симптомов болезни. Чтобы она не прогрессировала, необходимо спускать лыжника вниз. Данное решение оказалось абсолютно верным, и мы увидели это сегодня. Что касается спринта, то это всё же не коронная дистанция для Саши, хотя он может бороться и там. Изначально были опасения, что он будет не столь свеж. В итоге он проиграл в скорости сразу трём норвежцам», — заявил Панжинский в беседе с RT.

Ранее он высказал мнение, что норвежцы для Большунова были словно красная тряпка для быка.