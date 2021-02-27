Панжинский: норвежцы для Большунова были словно красная тряпка для быка

Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере российский лыжник Александр Панжинский прокомментировал победу Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

«Поначалу у меня были некие опасения, но было видно, что Саша заряжен на победу и держит темп. Большунов лидировал на протяжении почти всей гонки. Я понимал, что он выбрал абсолютно верную тактику. Можно идти сзади, но непредсказуемо, как в таком случае поведут себя норвежцы. Саша даже превзошёл ожидания, когда невероятно сильно прошёл последний подъём. Своими прыжками, мощью и скоростью он сотворил настоящее чудо. Он разбросал норвежцев как детей. Они для него были словно красная тряпка для быка. Это лучшая гонка за долгое время. Поддержу Бородавко: такого зрелищного старта ещё не было. Первые пять минут после финиша я просто не мог собраться. Позвонил папе, поздравлял Елену Валерьевну Вяльбе, отправил сообщение Бородавко. Большунов — герой», — заявил Панжинский RT.

Ранее сообщалось, что Бессмертных назвал феноменальным финиш Большунова в скиатлоне на ЧМ.