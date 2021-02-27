Призёр ОИ назвал феноменальным финиш Большунова в скиатлоне на ЧМ

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Призёр Олимпийских игр в лыжных гонках Александр Бессмертных поделился мнением, изменятся ли высказывания норвежских лыжников в адрес россиян после победы Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.
Призёр ОИ назвал феноменальным финиш Большунова в скиатлоне на ЧМ
  • Reuters

«Высказываний всегда было много. Они никуда не денутся и впредь. Большунов приехал выполнить свою задачу и идти к своей цели. Думаю, на этот раз он просто не обращал внимания на слова норвежцев. Когда на последних километрах они обошли Сашу, стало тревожно. Лицо у него реально изменилось. Но то, что Большунов выдал на последнем подъёме, феноменально», — заявил Бессмертных RT.

Ранее он поделился впечатлениями от победы Большунова на ЧМ.

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