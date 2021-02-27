Бессмертных о победе Большунова на ЧМ: классно было видеть эту бойню

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Призёр Олимпийских игр в лыжных гонках Александр Бессмертных прокомментировал победу Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.
Бессмертных о победе Большунова на ЧМ: классно было видеть эту бойню
  • Reuters

«Тревога есть всегда, когда спортсмен выходит на старт. Каждый спортсмен в этот момент испытывает тремор. Нельзя быть уверенным ни в чём на 100%. Но Саша сегодня выходил на старт с одной целью — стать чемпионом мира. Он эту задачу решил и взял золото. От всей души поздравляю его и всю страну. Классно было видеть эту бойню, испытал кучу положительных эмоций», — заявил Бессмертных RT.

Ранее депутат Свищёв высказал мнение, что победа Большунова говорит о преемственности поколений и традиций в лыжных гонках.

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