Депутат Свищёв считает, что победа Большунова говорит о преемственности поколений и традиций в лыжных гонках

Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал победу российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

«Это победа нашей большой лыжной семьи. Лыжные гонки — это один из самых популярных видов спорта. Хочется поздравить президента федерации Елену Вяльбе, мы гордимся такими результатами. Это для неё очередная радость, недавно вышел фильм, а теперь Большунов победил. Это говорит о преемственности поколений и традиций в лыжных гонках. Особенно это радостно в таких непростых условиях для российского спорта, когда мы находимся под санкциями. Большунов молодчик! Красавчик! Это победа тренеров, спортсменов и болельщиков. Поздравляю всех нас», — приводит слова Свищёва «Спорт-Экспресс».

24-летний Большунов финишировал первым в скиатлоне, опередив норвежцев Симена Хегстада Крюгера и Ханса Кристера Холунда. Для россиянина эта победа стала первой в карьере на мировом первенстве.

Ранее Вяльбе заявила, что Большунов давно шёл к золотой медали ЧМ и заслуживает её, как никто другой.