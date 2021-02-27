Вяльбе: Большунов давно шёл к этой медали и заслуживает её, как никто другой

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.
Вяльбе: Большунов давно шёл к этой медали и заслуживает её, как никто другой
  • © РИА Новости / Нина Зотина

«Прекрасный день! Замечательная победа! Спасибо огромное Саше за его стремление, трудолюбие! Он давно шёл к этой медали и заслуживает её, как никто другой», — приводит слова Вяльбе «Спорт-Экспресс».

Большунов финишировал первым в скиатлоне, опередив норвежцев Симена Хегстада Крюгера и Ханса Кристера Холунда. Для россиянина это золото стало первым на чемпионате мира.

Ранее Бородавко прокомментировал победу Большунова в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

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