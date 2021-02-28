Тренер сборной Норвегии: чтобы победить Большунова, нам бы понадобился снегоход

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал выступление своих подопечных и победу россиянина Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

«Мы участвовали в том, чтобы разорвать в клочья пелотон, но был один, с кем мы не справились. Посмотрите на итоговый протокол. Я очень горд своей командой сегодня. Конечно, я хотел бы видеть нашу победу, мы всегда идём за ней. Но сегодня выиграл лыжник, который лучше нас», — приводит слова Носсум Aftenposten.

Он отметил, что не знает, каким способом его подопечные могли бы победить Большунова.

«Нам бы понадобился снегоход. То, что он выдал сегодня, — лучшее, что я когда-либо видел. В этот раз было не так много тактики. Большунов сделал гонку настолько тяжёлой с самого начала. Нужно было только держаться. Это индивидуальный вид спорта. Все пробовали использовать свои сильные стороны, но сегодня был один, кого невозможно было победить никакой тактикой в мире», — добавил специалист.

24-летний Большунов финишировал первым в скиатлоне, опередив группу из шести норвежцев — Симена Хегстада Крюгера, Ханса Кристера Холунда, Йоханнеса Клебо, Эмиля Иверсена и Шюра Рёте.

Ранее Клебо заявил, что недоволен своим четвёртым место в скиатлоне на ЧМ.