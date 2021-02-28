Девушка Большунова опубликовала фото их поцелуя после победы на ЧМ по лыжным видам спорта

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Российская лыжница Анна Жеребятьева, девушка Александра Большунова, отреагировала на победу российского лыжника в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Девушка Большунова опубликовала фото их поцелуя после победы на ЧМ по лыжным видам спорта
  • Reuters

«Мы это сделали! Как же ты этого желал, и каким трудом это добыто. Спасибо за эти непередаваемые эмоции, которые ты даришь мне и всей нашей стране», — написала Жеребятьева в своём Instagram, опубликовав фотографию их поцелуя после победы в скиатлоне на ЧМ.

Также лыжница поблагодарила болельщиков Большунова.

«Спасибо всем болельщикам, которые нас поддерживают. От вас несколько сотен сообщений», — добавила она.

Ранее сообщалось, что девушка Большунова заплакала после его победы в скиатлоне на ЧМ в Оберстдорфе.

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