Девушка Большунова опубликовала фото их поцелуя после победы на ЧМ по лыжным видам спорта
- Reuters
«Мы это сделали! Как же ты этого желал, и каким трудом это добыто. Спасибо за эти непередаваемые эмоции, которые ты даришь мне и всей нашей стране», — написала Жеребятьева в своём Instagram, опубликовав фотографию их поцелуя после победы в скиатлоне на ЧМ.
Также лыжница поблагодарила болельщиков Большунова.
«Спасибо всем болельщикам, которые нас поддерживают. От вас несколько сотен сообщений», — добавила она.
Ранее сообщалось, что девушка Большунова заплакала после его победы в скиатлоне на ЧМ в Оберстдорфе.