Девушка Большунова опубликовала фото их поцелуя после победы на ЧМ по лыжным видам спорта

Российская лыжница Анна Жеребятьева, девушка Александра Большунова, отреагировала на победу российского лыжника в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Мы это сделали! Как же ты этого желал, и каким трудом это добыто. Спасибо за эти непередаваемые эмоции, которые ты даришь мне и всей нашей стране», — написала Жеребятьева в своём Instagram, опубликовав фотографию их поцелуя после победы в скиатлоне на ЧМ.

Также лыжница поблагодарила болельщиков Большунова.

«Спасибо всем болельщикам, которые нас поддерживают. От вас несколько сотен сообщений», — добавила она.

Ранее сообщалось, что девушка Большунова заплакала после его победы в скиатлоне на ЧМ в Оберстдорфе.