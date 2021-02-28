Губерниев сообщил о примирении с главой ФЛГР Вяльбе

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что помирился с президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе.

«Сегодня поговорил с Еленой Вяльбе! Догнал её на стадионе. Пожали руки друг другу и договорились продолжать рабочие отношения! За отдельные действия и высказывания попросил Елену Валерьевну извинить меня. Вяльбе было непросто, но всё в итоге хорошо! Спасибо, Елена Валерьевна, наши лыжники с вами всех победят!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

По его словам, Вяльбе в разговоре с ним также отметила, что Юлию Ступак и Наталью Непряеву нужно было поменять местами в командном спринте.

До этого Вяльбе подвергала Губерниева критике за его комментаторскую работу.

Ранее глава ФЛГР заявила, что не может предъявить претензии Глебу Ретивых после командного спринта.