Глава ФЛГР: не могу предъявить претензии Ретивых после командного спринта

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на выступление Александра Большунова и Глеба Ретивых в командном спринте на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Я не могу предъявить претензии Глебу. Когда человек не может, он просто не может прыгнуть выше себя. У него не те движения и так далее. Но у нас нет другого, к сожалению. Если бы был… А ставить Терентьева было очень опасно, тем более Саша тяготеет к классике. Ну и у Глеба больше опыта, он более универсален», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

По её мнению, группа тренера Маркуса Крамера подошла к мировому первенству не на пике формы, но она считает, что во второй половине соревнований спортсмены ещё будут прогрессировать.

«Норвежцев можно было обыгрывать. И честно говоря, было немного странно видеть их расстановку. Они поставили Вальнеса, но у них свои какие-то мысли. Но на последнем круге Клебо был превосходен. Он в очередной раз доказывает, что является лучшим спринтером мира. Что тут сделать», — добавила Вяльбе.

Александр Большунов и Глеб Ретивых завоевали бронзу в командном спринте на ЧМ по лыжным видам спорта. Победу одержали норвежцы Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес.

Ранее Ретивых призвал болельщиков не судить строго российских лыжников за результаты на ЧМ.