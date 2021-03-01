В FIS отреагировали на поведение Большунова после финиша командного спринта на ЧМ
«FIS оценивает только возможные нарушения. Не существует правила, которое гласит, что спортсмены должны праздновать и быть счастливыми, если они выполняют обязательство присутствовать на цветочной церемонии», — приводит слова рейс-директора FIS Пьера Миньерея NRK.
Александр Большунов после финиша командного спринта не подошёл к своему партнёру по сборной России Глебу Ретивых.
Ранее сообщалось, что Большунов и Ретивых завоевали бронзовые медали в командном спринте на ЧМ по лыжным видам спорта.