Панжинский — об обвинениях норвежцев в адрес Большунова: подливают масла в огонь

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Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере российский лыжник Александр Панжинский высказал мнение о мотивах критических высказываний норвежских спортсменов о поведении россиянина Александра Большунова после финиша командной спринтерской гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Панжинский — об обвинениях норвежцев в адрес Большунова: подливают масла в огонь
  • РИА Новости

«В лыжах не существует неписанных правил, по которым ты обязан поздравить партнёра на финише. Уверен, после гонки они хорошо пообщались. На финише оба были расстроены, поскольку восприняли третье место как поражение. Возможно, норвежцы пытаются таким образом нарушить эмоциональный фон Александра. Они подливают масла в огонь, не понимая, что любое негативное интервью только дополнительно злит Большунова и делает его сильнее», — заявил Панжинский RT.

Ранее он объяснил, почему норвежцы обвинили Большунова в неприемлемом поведении на ЧМ.

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