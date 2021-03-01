Панжинский — об обвинениях норвежцев в адрес Большунова: подливают масла в огонь
- РИА Новости
«В лыжах не существует неписанных правил, по которым ты обязан поздравить партнёра на финише. Уверен, после гонки они хорошо пообщались. На финише оба были расстроены, поскольку восприняли третье место как поражение. Возможно, норвежцы пытаются таким образом нарушить эмоциональный фон Александра. Они подливают масла в огонь, не понимая, что любое негативное интервью только дополнительно злит Большунова и делает его сильнее», — заявил Панжинский RT.
Ранее он объяснил, почему норвежцы обвинили Большунова в неприемлемом поведении на ЧМ.