Дальквист — о поведении Большунова после финиша: некрасивый поступок

Шведская лыжница Мая Дальквист прокомментировала поведение россиянина Александра Большунова после финиша командной спринтерской гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Некрасивый поступок. Могло ли такое случиться в сборной Швеции? Нет, такого бы не произошло. Люди говорят об интригах в нашей команде, но это не так. Ты злишься на себя, но друг другу мы всегда желаем добра», — приводит слова Дальквист NRK.

Александр Большунов после финиша командного спринта не подошёл к своему партнёру по сборной России Глебу Ретивых.

Ранее сообщалось, что Большунов и Ретивых завоевали бронзовые медали в командном спринте на ЧМ по лыжным видам спорта.