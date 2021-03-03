Слова Вяльбе про соцсети, конфликт Губерниева с отцом Мяки и перелом руки Спицова: что обсуждают на ЧМ по лыжным гонкам

Президент ФЛГР Елена Вяльбе предложила ввести запрет в сборной России на использование соцсетей во время крупных турниров. По её словам, лыжники проводят в гаджетах «по пять часов в день». Известный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал эту идею. Также он вступил в конфликт с отцом Йони Мяки. Взять у них реванш в мужской эстафете отечественной команде не поможет Денис Спицов, который получил перелом руки. Что обсуждают во время чемпионата мира в Оберстдофре — в материале RT.

«Мы до этого отбирали телефоны... думаю, надо возвращаться к этому»

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе складывается для сборной России не лучшим образом. Минула половина турнира, а в активе команды лишь две медали — золото Александра Большунова в скиатлоне и бронза мужчин в командном спринте, которая была воспринята скорее как поражение.

Женщины пока вовсе остаются без наград. Неудачей завершилась и «разделка» на 10 км свободным стилем. Татьяна Сорина была близка к попаданию в тройку, но финишировала пятой. После очередной безмедальной гонки не выдержало терпение у президента ФЛГР Елены Вяльбе. Функционер, которая и до того критиковала группу Маркуса Крамера, прямо заявила, что та подошла к главному старту сезона неготовой.

В качестве решения проблемы трёхкратная олимпийская чемпионка назвала достаточно неожиданное средство — запрет на соцсети для спортсменов. По её словам, лыжники «проводят в телефонах» по пять часов в день, после чего выходят на старт не в лучшем состоянии.

«Кому нужны эти соцсети? Хочешь — ну, иди блогером. У меня ко многим возникают вопросы такого плана… Чемпионат мира — не место для расслаблений. Езжай домой — и расслабляйся. Становись блогером. Они, между прочим, большие деньги зарабатывают. Я не против. Будем искать тех, кто понимает», — приводит слова Вяльбе «Спорт-Экспресс».

Это не первый выпад президента федерации в сторону соцсетей. Буквально за день до женской «разделки» она предлагала отобрать гаджет у Евгения Белова, который, якобы, чересчур много времени уделяет своему аккаунту в Instagram.

«Мы до этого отбирали телефоны, запрещали, думаю, надо опять возвращаться к этому. Только жёсткая дисциплина может привести к результату, по-другому, к сожалению, не получается. Это их засасывает», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

Сами лыжники российской сборной пойти против идеи главы ФЛГР не решились. Так, Юлия Ступак аккуратно заметила, что каждый её день настолько расписан, что времени на скроллинг социальных сетей просто не остаётся. А Наталья Непряева посетовала на негативные комментарии подписчиков.

«Надо быть выше этого. Я вообще никогда не реагирую на написанное. Мне кажется, это одна из причин, по которой Елена Валерьевна выступает против мобильных телефонов. Это очень сильно влияет на психику, сбивает настрой на следующие гонки», — признала спортсменка.

Любопытно, что одним из первых, кто выступил против предложения трёхкратной олимпийской чемпионки стал известный комментатор Дмитрий Губерниев, который собственные соцсети обновляет регулярно.

«Невозможно запретить гаджеты в XXI веке, это не работает, особенно для молодёжи, в лыжах или где-то ещё. Ограничения, пожалуй, могут быть, но последнее слово тут за спортсменом. Слабый лыжник или биатлонист — и с телефоном слабый, а сильному гаджет и соцсети не помеха. Внедрять совок — так себе идея», — написал журналист в Telegram.

«Мне вообще пофигу, что сказал Мяки»

Между тем сам Губерниев в Оберстдорфе привлекает к себе больше внимания, чем все российские лыжники вместе взятые. Практически каждый день он вступает с кем-нибудь в конфликт. Так, во вторник он ответил на обвинения легендарного биатлониста Александра Тихонова в адрес Александра Легкова в преклонении перед Губерниевым. Журналист со своей стороны посоветовал олимпийскому чемпиону «начать смеяться над дураками».

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Но наибольший резонанс вызвала заочная перепалка Русского голоса биатлона с финским лыжником Йони Мяки и его отцом. Начал её последний, когда после финиша командного спринта порадовался тому, что с отечественной национальной команды «удалось снять скальп».

На следующий день Губерниев оскорбил мужчину, использовав бранное слово, и обвинил его в хайпе.

«Сегодня они у него выиграли, а завтра он у них... Все нормальные люди с уважением относятся друг к другу, сражение продолжается», — приводит слова журналиста «Спорт-Экспресс».

Далее за отца вступился сам Йони, который призвал прекратить «лить на него помои». В свою очередь, Мяки-старший отметил, что его просто неправильно поняли. Но последнее слово осталось за комментатором, пообещавшим, что российские лыжники победят финна на Олимпийских играх.

«Мне вообще пофигу, что сказал Мяки. Ну, хорошо, пусть готовится и всё такое. Меня мало интересуют его высказывания, я интересуюсь им как лыжником. А на то, что он говорит за пределами, — плевать. Отреагировал, молодец», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

«Когда приехал в больницу, врач сказал, что рука не сломана»

Если на ОИ мужская сборная России, возможно, сумеет опередить финнов, то на ЧМ сделать это будет сложнее. Причина — перелом руки у Дениса Спицова. На текущем первенстве планеты над командой будто повис злой рок. Ещё до начала соревнований аналогичную травму получила Непреяева, которая всё-таки успела восстановиться к первенству.

Уже в Оберстдорфе во время контрольной тренировки неудачно упал на спуске Сергей Устюгов. В результате он принял участие только в спринте, после чего завершил выступление на ЧМ. А в понедельник, как утверждает Вяльбе, на том же самом спуске не удержал равновесие Спицов. Как результат — перелом пятой пястной кости левой руки. Причём сам спортсмен рассказал, что поначалу не подозревал о столь серьёзном повреждении, поскольку запястье не опухло, и не появилось даже синяка.

«Когда приехал в больницу, врач сказал, что рука не сломана. На всякий случай сделали рентген, выяснилось, что всё-таки есть перелом. Довольно неприятный, спиральный, по всей кости», — заявил лыжник «Матч ТВ».

Несмотря на травму, в сборной до конца надеялись задействовать Дениса в эстафете. В частности, предлагалось зафиксировать руку Спицова таким образом, чтобы повреждённая область оказалась защищена. Но поскольку всё же существовала вероятность усугубить перелом, от данной идеи было решено отказаться.

«Он находился в очень хорошем состоянии. И в эстафете я очень на него рассчитывала. Денис тренировался и даже думал о том, чтобы как-то заморозить руку. Но там такой перелом неудачный, скрученный», — посетовала Вяльбе.

По словам врача сборной России Романа Эрлихмана, 6-го марта Спицову будет сделана операция. Причём проведёт её тот же специалист, который лечил Непряеву. Срок восстановления составит шесть недель, и лыжник, вероятно, успеет подготовиться к чемпионату России, который пройдёт с 27 марта по 4 апреля в Тюмени.

А отечественной сборной без Спицова в мужской эстафете на ЧМ бороться за золото будет сложно. Даже Крамер признал, что теперь норвежцы — явные фавориты гонки. «Разделку» же вместо Дениса побежит Иван Якимушкин.