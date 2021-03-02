Панжинский признался, что Ступак его разочаровала в индивидуальной гонке на ЧМ

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года Александр Панжинский считает ожидаемым результат российских лыжниц в индивидуальной гонке на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Результаты ожидаемые. Немного разочаровала Ступак. Возможно, сегодня не было хорошего самочувствия, которое мы видели в командном спринте. Надеюсь, что это просто один неудачный день, а дальше Юлия вновь соберётся и порадует в более важной гонке. Порадовала Сорина, которая немного неожиданно навязала борьбу за медали шведкам и американке», — цитирует Панжинского «Чемпионат».

По его мнению, Сорина до последнего имела шансы на медаль и добилась хорошего результата. Он отметил, что у российской команды хорошие перспективы на эстафету. Кроме того, он восхитился выступлением Терезы Йохауг.

«Такого отрыва никто не ожидал, это что-то невообразимое, другая лига. Непряева провела хорошую среднюю гонку, но пока её состояние от гонки к гонке не совсем прогрессирует. Возможно, на более короткой гонке ей хватит сил. Истомина же хорошо провела первую часть гонки, но на вторую половину её не хватило», — сказал Панжинский.

Татьяна Сорина стала лучшей из россиянок в индивидуальной гонке, заняв пятое место. Юлия Ступак стала 29-й. Победу одержала норвежка Тереза Йохауг.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал достойным результат Сориной в индивидуальной лыжной гонке на ЧМ.