Губерниев назвал достойным результат Сориной в индивидуальной лыжной гонке на ЧМ

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев похвалил российскую лыжницу Татьяну Сорину за выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Конечно, Сорина — огромная молодец. Несколько секунд до бронзовой награды, смогла преодолеть последствия травмы. Лихо сражалась, достойный результат. Естественно, расстроены, Егор Сорин раздосадован. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Губерниев на видео в своём Telegram-канале.

По его словам, его беспокоит уровень подготовки российских лыжников группы Маркуса Крамера к мировому первенству.

«Видим тяжёлого Белова, что у Ступак не всё в порядке, несмотря на хороший командный спринт. Если говорить о группе Бородавко, понятно, что Непряевой, объективно, совсем сложно показывать хороший результат. Но впереди ещё эстафета, мы очень рассчитываем на неё. Это касается и марафона. Наши женщины пока, к сожалению, недобирают медали, но будем дальше верить, что все встрепенутся и покажут результат», — добавил Губерниев.

Татьяна Сорина стала лучшей из россиянок в индивидуальной гонке, заняв пятое место. Победу одержала норвежка Тереза Йохауг.

Ранее Александр Легков заявил, что подбодрил Сорину после индивидуальной гонки на ЧМ по лыжным видам спорта.