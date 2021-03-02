Губерниев назвал достойным результат Сориной в индивидуальной лыжной гонке на ЧМ

Короткая ссылка
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев похвалил российскую лыжницу Татьяну Сорину за выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
Губерниев назвал достойным результат Сориной в индивидуальной лыжной гонке на ЧМ
  • РИА Новости

«Конечно, Сорина — огромная молодец. Несколько секунд до бронзовой награды, смогла преодолеть последствия травмы. Лихо сражалась, достойный результат. Естественно, расстроены, Егор Сорин раздосадован. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Губерниев на видео в своём Telegram-канале.

По его словам, его беспокоит уровень подготовки российских лыжников группы Маркуса Крамера к мировому первенству. 

«Видим тяжёлого Белова, что у Ступак не всё в порядке, несмотря на хороший командный спринт. Если говорить о группе Бородавко, понятно, что Непряевой, объективно, совсем сложно показывать хороший результат. Но впереди ещё эстафета, мы очень рассчитываем на неё. Это касается и марафона. Наши женщины пока, к сожалению, недобирают медали, но будем дальше верить, что все встрепенутся и покажут результат»,  — добавил Губерниев.

Татьяна Сорина стала лучшей из россиянок в индивидуальной гонке, заняв пятое место. Победу одержала норвежка Тереза Йохауг.

Ранее Александр Легков заявил, что подбодрил Сорину после индивидуальной гонки на ЧМ по лыжным видам спорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить