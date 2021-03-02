Спицов рассказал подробности о своей травме на ЧМ

Российский лыжник Денис Спицов прокомментировал перелом руки, который он получил на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.

«Такие серьёзные травмы всегда происходят вследствие таких нелепых, нетяжёлых падений. Так получилось, что перелом. Даже не знаю, что сказать. Вчера специалисты были уверены, что перелома нет. Но снимок показал, что перелом очень непростой, спиральный», — сказал российский лыжник в эфире телеканала «Матч ТВ».

По словам Спицова, сначала ему сказали, что если зафиксировать руку, то появится возможность бежать.

«Был риск усугубить и получить более тяжёлую травму, поэтому приняли решение, что не стоит рисковать. Хочется верить, что к чемпионату России успею восстановиться и пробежать хоть какие-то гонки. 5-го числа улетаю в Москву, 6-го запланирована операция. Специалисты дают прогноз, что я смогу держать палку уже через две недели», — добавил он.

Денис Спицов — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года.

Ранее сообщалось, что Спицов получил перелом руки на тренировке на ЧМ в Оберстдорфе.