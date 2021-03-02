Отец финского лыжника Мяки — о своих словах в адрес россиян: меня неправильно поняли

Теро Мяки, отец финского лыжника Йони Мяки, объяснил свои слова о россиянах, которые он сказал после командного спринта на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Я не сказал ничего унизительного. Если Йони может сделать такой трюк и победить такого крутого парня, как Ретивых, на финишной прямой, то это дань уважения Глебу. Его ценят как жёсткого соперника», — цитирует Теро Мяки Iltalehti.

Он отметил, что для Финляндии победа над таким лыжником, как Глеб Ретивых, стала большим достижением, так как Йони Мяки на прошлом ЧМ уступил россиянину.

«Та гонка была напряжённой, и уже тогда было известно, что Ретивых — тяжёлый соперник. Теперь Йони снял с него скальп — в хорошем смысле, победил сильного лыжника, вот и всё. Меня неправильно поняли», — добавил Теро Мяки.

После того как финские лыжники опередили россиян в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе, отец Мяки сказал: «Мы сняли скальп с русских во второй раз. Это приятно».

Комментатор Дмитрий Губерниев в ответ назвал отца финского спортсмена «чудилой».

Ранее Губерниев заявил, что ему безразличны слова Йони Мяки.