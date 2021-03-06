Тренер сборной Норвегии рассказал, в чём Клебо сильнее Большунова

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум высказал мнение в чём его подопечный Йоханнес Клебо сильнее россиянина Александра Большунова.

«Разница в том, что Йоханнесу требуется меньше времени, чтобы набрать максимальную скорость. Большунов — один из лучших в мире, но здесь он становится статистом. Йоханнес настолько силён в этом компоненте, что никто не в силах противостоять ему, если у него получается ускориться», — приводит слова Носсума TV2.

Клебо уходил на заключительный этап эстафеты первым с отрывом в полминуты от Большунова, который сумел его догнать, но на последнем подъёме уступил в прямой борьбе. В итоге сборная Норвегии завоевала золото, а сборная России — серебро.

Ранее Большунов рассказал о своей ошибке в борьбе с Клебо в эстафете на ЧМ.