Тренер сборной Норвегии рассказал, в чём Клебо сильнее Большунова

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Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум высказал мнение в чём его подопечный Йоханнес Клебо сильнее россиянина Александра Большунова.
Тренер сборной Норвегии рассказал, в чём Клебо сильнее Большунова
  • globallookpress.com

«Разница в том, что Йоханнесу требуется меньше времени, чтобы набрать максимальную скорость. Большунов — один из лучших в мире, но здесь он становится статистом. Йоханнес настолько силён в этом компоненте, что никто не в силах противостоять ему, если у него получается ускориться», — приводит слова Носсума TV2.

Клебо уходил на заключительный этап эстафеты первым с отрывом в полминуты от Большунова, который сумел его догнать, но на последнем подъёме уступил в прямой борьбе. В итоге сборная Норвегии завоевала золото, а сборная России — серебро.

Ранее Большунов рассказал о своей ошибке в борьбе с Клебо в эстафете на ЧМ.

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