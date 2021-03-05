Клебо — о борьбе с Большуновым: ему нужно активнее работать, если он хочет меня сбросить

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал свою борьбу с россиянином Александром Большуновым за победу в эстафетной гонке на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

«Я начал спокойно и ровно, ждал, когда мы пойдём вместе. Гонка была такой, как я хотел, если говорить о рывках. Большунову нужно активнее работать, если он хочет меня сбросить», — приводит слова Клебо NRK.

Норвежец уходил на заключительный этап эстафеты первым с отрывом в полминуты от Большунова, который сумел его догнать, но на последнем подъёме уступил в прямой борьбе.

Ранее сообщалось, что Крянин назвал Клебо лучшим на данный момент лыжником в финишном ускорении.