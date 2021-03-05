Крянин: Клебо — лучший в финишном ускорении на данный момент

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Главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин прокомментировал результат эстафетной гонки на чемпионате мира в Оберстдорфе, где норвежец Йоханнес Клебо опередил на финише россиянина Александра Большунова.
Крянин: Клебо — лучший в финишном ускорении на данный момент
  • Reuters

«Гонка получилась классной и интересной. Были как отрывы, так и проигрыши. Большунов сделал всё, что мог, но Клебо показал: он лучший спринтер. От этого никуда не деться. Что же касается второго этапа, то, может, прогадали с выбором лыж, может, по жёсткости не подошло. Это человеческий фактор. Было видно, что лыжи у Якимушкина не работали, он ничего не мог сделать с этим. Первый этап придал уверенности, однако второй этап всё сократил. Пока Саша догонял, потратил силы, его не хватило на последний рывок. Но мы знаем, что Клебо лучший в финишном ускорении на данный момент. Тем не менее наших ребят поздравляем! Это отличный результат и классная гонка. Думаю, она попадёт в историю», — цитирует Крянина «Чемпионат».

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступление российских лыжников в эстафете на ЧМ.

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