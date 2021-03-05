Бородавко оценил выступление российских лыжников в эстафете на ЧМ

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал итоги мужской эстафеты в рамках чемпионата мира, который проходит в Оберстдорфе.

«Конечно, Клебо экономил силы и ждал Большунова. Норвежец знает свои силы, он рассчитывал на рывок на финише. На первом этапе Червоткин подарил нам надежду на золото. К сожалению, мы не смогли удержать преимущество. Почему плохо пробежал Якимушкин? Возможно, было не очень хорошее самочувствие, тяжело сказать. К сожалению, было очень много проиграно», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».

За сборную России бежали Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов. Победу одержали норвежские лыжники.

Ранее Устюгов предположил, что Якимушкин не смог хорошо выступить в эстафете из-за ошибки сервиса.