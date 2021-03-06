«Сегодня соревновались не страны, а две личности»: что говорили после мужской лыжной эстафеты на ЧМ

Мужская сборная России имела возможность бороться за золото эстафеты только в том случае, если бы обеспечила себе комфортное преимущество перед норвежцами. Об этом заявил тренер национальной команды Юрий Бородавко. По его словам, Йоханнес Клебо является лучшим спринтером мира, поэтому у Александра Большунова не было шансов. Чемпион мира 2005 года Василий Рочев призвал не перекладывать ответственность на Ивана Якимушкина, а Анфиса Резцова предположила, что соперники оказались сильнее с тактической точки зрения.

«Клебо вышел вперёд и там уже сделал свою работу»

Мужская сборная России вслед за женской завоевала серебряные медали эстафеты 4 × 10 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта, проходящем в немецком Оберстдорфе. На протяжении всей гонки отечественные спортсмены боролись за самые высокие позиции, однако в итоге в борьбе за золото уступили норвежцам.

Одним из героев эстафеты стал бежавший первый этап Алексей Червоткин. С самого начала дистанции он вышел вперёд и постепенно увеличивал преимущество, на финише привезя соперникам почти минуту. Россиянин признался, что у него не получалось держаться за другими лыжниками, поэтому он решил идти в своём темпе.

«Не знаю, как это почувствовал... У меня не получилось встать на второй спуск вторым—третьим, поэтому решил дёрнуть... Лыжи работали хорошо. Сервису огромное спасибо. Дальше шёл своим темпом. Старался делать акцент в уход на спуски, расталкиваться, потом держать дистанционную скорость. Но всё равно в концовке накрыло... Старался дотерпеть... На финише подташнивало», — рассказал Червоткин в эфире «Матч ТВ».

Следом за ним эстафету принял Иван Якимушкин. Ему не только не удалось сохранить преимущество, но и удержаться в первой тройке. По словам спортсмена, в отличие от Червоткина, у него возникли проблемы с лыжами, которые «ехали, как по песку», что было особенно ощутимо на подъёмах.

Также по теме Битва лыжных сверхдержав: Россия уступила Норвегии золото в мужской эстафете на ЧМ в Оберстдорфе В немецком Оберстдорфе продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта. В пятницу мужчины разыгрывали медали в эстафете 4 × 10 км....

«Старался делать всё, что мог, но стало тяжело, когда меня так легко догнали. Всё преимущество, которое создал Лёша, растерял за полтора круга, хотя изо всех сил старался. Мне очень жаль, я сильно виноват перед командой. Не знаю, как мне выходить из положения. Очень хотелось бы исправиться. Может быть, мне дадут стартовать в масс-старте на 50 км», — посетовал Якимушкин.

Ситуацию удалось немного улучшить Артёму Мальцеву, но самое интересное болельщиков ожидало на последнем этапе — противостояние давних оппонентов Александра Большунова и Йоханнеса Клебо. Новоиспечённый чемпион мира в скиатлоне предпринимал попытки оторваться от норвежца, однако у него это не получилось.

«Я пробовал разные варианты, как уйти от Клебо. Но всё-таки это не тот спортсмен, которого на 10 км можно сбросить, тем более стартовав в 30 секундах позади. Да, пробовал, но понимал, что на спусках и в подъёмах он себя чувствует очень хорошо. Сегодня его не получилось обыграть. Тем более на последнем спуске не услышал, что он справа меня обходит. Всё-таки думал, что он пойдёт слева, и я воспользуюсь шансом. Но он вышел вперёд и там уже сделал свою работу», — объяснил Большунов.

«Погода сыграла злую шутку со всеми спортсменами»

Подводя итоги эстафеты, тренер сборной России Юрий Бородавко отметил, что на данный момент ему сложно оценить, почему Якимушкин упустил столь значительное преимущество. При этом, несмотря на упущенные возможности, он остался доволен выступлением подопечных.

«Эстафета — четыре этапа. Закончили вторыми, к сожалению, но мы и до этого говорили, что с норвежцами можно бороться, только если приехать с отрывом перед Клебо. Хороший был первый этап, но потом все собрались заново. Саша оторвался от преследователей, а Йоханнес не торопился, чтобы устроить шоу. Он лучший спринтер сейчас. Второе место — здорово, взяли своё», — заявил Бородавко.

Неудачу на втором этапе попытался объяснить олимпийский чемпион Александр Легков, которому о проблемах с лыжами Якимушкина сообщил Сергей Устюгов.

«Сергей сейчас написал мне сообщение: «Похоже, что Ивану очень сильно задрали ворс на «зеро». Это значит, что сильнее прошлись наждачкой, чтобы было держание. Может, из-за этого лыжи не так хорошо скользят. Зачем? Непонятно. Ну, это мнение Сергея. Нужно разговаривать с сервис-бригадой. У каждого спортсмена свой смазчик», — сказал Легков.

При этом серебряный медалист Ванкувера-2010 Александр Панжинский отметил, что ошибки со смазкой допустили не только россияне, но и их соперники.

«Сегодня получилась очень валидольная гонка. Давно мы таких эстафет не видели. Хотя результат был предсказуем, развитие сюжета было захватывающим. Погода внесла коррективы. Это была гонка двух стран. Причём не только двух стран лыжников, но и бригад смазчиков... К сожалению, отрыв Холунда на третьем этапе не позволил Большунову измотать Клебо на протяжении всех 10 км. Александр догнал его только к середине дистанции, а там оставалось уже не так далеко до финиша. Клебо увязался за Большуновым и победил в своём стиле», — отметил Панжинский.

Чемпион мира 2005 года Василий Рочев также встал на сторону Якимушкина. По его словам, на результате сказались сразу несколько факторов: неудобные погодные условия, ошибка сервис-бригады и неопытность лыжника. Он подчеркнул, что серебряная медаль также является успехом для сборной России.

«Соперничество Клебо и Большунова — битва титанов. В большей степени сегодня соревновались не страны, а две личности. Но было видно, что Саня немного не в тех кондициях, как на скиатлоне. Там он прыжками залетал в подъёмы, и, если бы он сегодня повторил тот же ход, норвежец бы ничего ему не противопоставил. Россиянин и сегодня предпринимал попытки, но, видимо, сам понимал, что не вытянет. Клебо — красавчик, он сыграл свою роль», — отдал должное норвежцу Рочев.

Что касается противостояния Большунова и Клебо, то эксперты сошлись во мнении, что у россиянина практически не было шансов после того, как ему пришлось отыгрывать 35-секундное отставание.

«Если бы Саше дали какой-то задел перед Клебо, то он смог бы на дистанционной скорости отсечь от себя Клебо. А догонять, догнать и потом убежать — нереально. Плюс трасса мягковатая. Надеюсь, что ему хватит сил на полтинник. Второе место — классно. Классно, что боремся. Пытались, были в борьбе. Получилось как получилось», — отметил серебряный призёр Сочи-2014 Александр Бессмертных.

С его мнением согласился бронзовый призёр чемпионата мира 2001 года Сергей Крянин. Он подчеркнул, что Большунов сделал всё, что от него зависело, однако на данный момент Клебо является лучшим спринтером планеты, поэтому у его соперников нет шансов на данной дистанции.

«Первый этап придал уверенности, но второй всё сократил. Пока Саша догонял, потратил силы, его немного не хватило на последний рывок. Но мы знаем, что Клебо лучший в финишном ускорении на данный момент. Тем не менее наших ребят поздравляем! Отличный результат и классная гонка. Думаю, она попадёт в историю», — отметил Крянин.

В то же время чемпион мира 2013 года Алексей Петухов предположил, что российская команда всё же могла бороться за золото. По его мнению, в такой гонке всё предсказуемо решалось на последних километрах, где Большунову не хватило лёгкости.

«Плюс погода сыграла злую шутку со всеми спортсменами. Было видно, как всем было нелегко, и гонка получилась непредсказуемой, всё менялось после каждого этапа. Червоткин создал такой отрыв... Это историческая гонка для него. Я не помню, чтобы кто-то создавал такой отрыв», — отметил Петухов.

При этом многократная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова добавила, что на результате сказалась не только физическая сила Клебо, но и правильно подобранная тактика.

«Клебо сегодня доказал, что нашим ребятам надо ещё как-то думать, включать голову, а не только силами брать... Не скажу, что это шоу, просто норвежец — настоящий тактик, он такой парень, ему это свойственно. А Саша должен был предполагать, что такое произойдет, но подумал: «Ой, да я сейчас все сделаю». Наверное, понадеялся на русский авось... Но ничего страшного, серебро — это не проигрыш, это тоже победа в общем-то», — цитирует Резцову Sport24.