Губерниев сообщил о тяжёлых погодных условиях в Оберстдорфе во время эстафеты у лыжников на ЧМ
- РИА Новости
«Снег идёт, а снег идёт, всё мерцает и плывет! Для смазчиков большое испытание, они с самого утра работали над лыжами. То, что происходит в Оберстдорфе, — тяжёлая погода. Борьба будет вестись, эстафета — гордость нации», — заявил Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».
За сборную России бегут Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов.
RT ведёт текстовую трансляцию гонки.