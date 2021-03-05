Губерниев сообщил о тяжёлых погодных условиях в Оберстдорфе во время эстафеты у лыжников на ЧМ

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что мужская эстафета на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе проходит в тяжёлых погодных условиях.

«Снег идёт, а снег идёт, всё мерцает и плывет! Для смазчиков большое испытание, они с самого утра работали над лыжами. То, что происходит в Оберстдорфе, — тяжёлая погода. Борьба будет вестись, эстафета — гордость нации», — заявил Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».

За сборную России бегут Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Александр Большунов.

RT ведёт текстовую трансляцию гонки.