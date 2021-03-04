Командная работа: сборная России лидирует в женской эстафете на ЧМ по лыжным видам спорта в Оберстдорфе

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Сергей Стариков
В немецком Оберстдорфе продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта. В четверг, 4 марта, женщины разыгрывают медали в эстафете 4 х 5 км. Сборную России представляют Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева. RT ведёт текстовую трансляцию.
Командная работа: сборная России лидирует в женской эстафете на ЧМ по лыжным видам спорта в Оберстдорфе
  • globallookpress.com
  • © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
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  • 04 марта 2021

    Отметка 6,4 километра. Ступак первая и обгоняет Венг на 1,0 секунды. Чешка Новакова проигрывает 1,4 секунды. А вот остальные уже уступают более 14 секунд. Преследователи лидерской группы расположились в таком порядке: Финляндия, Германия, США, КАнада, Швейцария. А вот шведка Калла идёт очень плохо и проигрывает уже 33,1 секунды. Кто мог ожидать такого?

  • Пока группа лидеров неизменна — Россия, Норвегия и Чехия впереди всех. При этом первое место занимает именно Ступак, опережающая и Венг, и Новакову. 

  • На втором этапе сборную России представляет Яна Ступак. Пока для неё этот турнир складывается не лучшим образом. Самое время исправляться. За Норвегию бежит Хейди Венг, за Чехию — Петра Новакова, за Швецию — Шарлотт Кала, за США — Сэйди Мёубет-Бьорнсен, за Финляндию — Юханна Матинтало.

  • Завершили свой этап спортсменки. Промежуточное первое место заняла чешка Разумова. 0,5 секунды уступила норвежка Венг, Кирпиченко проиграла 1,1 секунды. Отличное выступление Яны. Остальные проигрывают не менее шести секунд — Канада, Финляндии. А вот шведка Сундлинг провалила свой этап и проиграла чешке 12,5 секунды.  

  • Ускорились спортсменки. На очень серьёзной скорости они проходят последние метры дистанции. Кирпиченко пытается остаться в лидирующей группе. В подъём она зашла третьей — позади чешки и норвежки.

  • Очередная контрольная отметка — 3,9 км. Первое место занимает норвежка Венг. Её преследуют чешка Разумова и россиянка Кирпиченко. Далее — финка Йоэнсуу и канадка Стюарт-Джонс. А вот остальные заметно подотстали. Сундлиг проигрывает уже 6,4 секунды. Американка Свирбул идёт девятой и уступает уже 14,1 секунды. 

  • Девять сборных идут плотной группой. Остальные уже безнадёжно отстали. Кирпиченко идёт в лидерах. Пока она первая. 

  • На второй круг пошли спортсменки. Совсем скоро начнётся самое интересное. Лидеры будут прибавлять. Посмотрим, как себя проявит Кирпиченко. 

  • Отметка 2,5 км. На первое место вышла шведка Сундлинг. Кирпиченко уступает ей всего 0,3 секунды. Далее Свирбул, Йоэнсуу и Венг. Все они в пределах секунды. 

  • Немного отстала Кирпиченко после неплохого начала. Поворот она прошла шестой-седьмой, но потом переместилась в крайнюю колею и снова вышла в лидеры. 

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