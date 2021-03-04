Командная работа: сборная России лидирует в женской эстафете на ЧМ по лыжным видам спорта в Оберстдорфе

В немецком Оберстдорфе продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта. В четверг, 4 марта, женщины разыгрывают медали в эстафете 4 х 5 км. Сборную России представляют Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева. RT ведёт текстовую трансляцию.

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© Karl-Josef Hildenbrand/dpa