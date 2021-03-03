Тренер сборной Норвегии раскритиковал Большунова за отказ общаться со СМИ после гонки на ЧМ

Короткая ссылка
Тренер сборной Норвегии по лыжам Эйрик Мюр Носсум высказал своё мнение об отказе россиянина Александра Большунова общаться с журналистами после гонки с раздельным стартом на 15 км на чемпионате мира — 2021.
Тренер сборной Норвегии раскритиковал Большунова за отказ общаться со СМИ после гонки на ЧМ
  • Reuters

«Я понимаю, что он разочарован, поскольку был фаворитом сегодня. Но общаться с журналистами не опасно. Никто не собирается его бить или унижать. Всегда лучше остановиться и сказать пару слов», — цитирует Носсума Expressen.

Российский лыжник стал четвёртым, а весь подиум заняли норвежские спортсмены.

Ранее сообщалось, что Большунов занял четвёртое место в гонке с раздельного старта на ЧМ по лыжным видам спорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить