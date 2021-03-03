Тренер сборной Норвегии раскритиковал Большунова за отказ общаться со СМИ после гонки на ЧМ
- Reuters
«Я понимаю, что он разочарован, поскольку был фаворитом сегодня. Но общаться с журналистами не опасно. Никто не собирается его бить или унижать. Всегда лучше остановиться и сказать пару слов», — цитирует Носсума Expressen.
Российский лыжник стал четвёртым, а весь подиум заняли норвежские спортсмены.
Ранее сообщалось, что Большунов занял четвёртое место в гонке с раздельного старта на ЧМ по лыжным видам спорта.