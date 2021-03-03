Тренер сборной Норвегии раскритиковал Большунова за отказ общаться со СМИ после гонки на ЧМ

Тренер сборной Норвегии по лыжам Эйрик Мюр Носсум высказал своё мнение об отказе россиянина Александра Большунова общаться с журналистами после гонки с раздельным стартом на 15 км на чемпионате мира — 2021.

«Я понимаю, что он разочарован, поскольку был фаворитом сегодня. Но общаться с журналистами не опасно. Никто не собирается его бить или унижать. Всегда лучше остановиться и сказать пару слов», — цитирует Носсума Expressen.

Российский лыжник стал четвёртым, а весь подиум заняли норвежские спортсмены.

Ранее сообщалось, что Большунов занял четвёртое место в гонке с раздельного старта на ЧМ по лыжным видам спорта.