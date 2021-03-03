Вяльбе: в сборной России по лыжным гонкам нет спортсменов с терапевтическими исключениями

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ответила в социальных сетях болельщику, который заявил, что в национальной команде есть спортсмены с терапевтическими исключениями.
Вяльбе: в сборной России по лыжным гонкам нет спортсменов с терапевтическими исключениями
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Болельщик на странице Вяльбе в Instagram написал другому пользователю следующее: «У нас олимпийские чемпионы болели спортивной астмой, но никто не кричал об этом. И сейчас в команде есть такие спортсмены».

Глава ФЛГР, в свою очередь, ответила: «Такой астмы не существует, есть холодовая астма. У нас в команде нет спортсменов с терапевтическими исключениями!»

На данный момент сборная России завоевала на чемпионате мира по лыжным видам спорта золотую и бронзовую медали.

Ранее шведский лыжник оценил отказ Александра Большунова общаться со СМИ после индивидуальной гонки.

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