Вяльбе: в сборной России по лыжным гонкам нет спортсменов с терапевтическими исключениями

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ответила в социальных сетях болельщику, который заявил, что в национальной команде есть спортсмены с терапевтическими исключениями.

Болельщик на странице Вяльбе в Instagram написал другому пользователю следующее: «У нас олимпийские чемпионы болели спортивной астмой, но никто не кричал об этом. И сейчас в команде есть такие спортсмены».

Глава ФЛГР, в свою очередь, ответила: «Такой астмы не существует, есть холодовая астма. У нас в команде нет спортсменов с терапевтическими исключениями!»

На данный момент сборная России завоевала на чемпионате мира по лыжным видам спорта золотую и бронзовую медали.

Ранее шведский лыжник оценил отказ Александра Большунова общаться со СМИ после индивидуальной гонки.