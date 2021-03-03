Шведский лыжник оценил отказ Большунова общаться со СМИ после индивидуальной гонки

Шведский лыжник Йенс Бурман прокомментировал отказ россиянина Александра Большунова от общения с прессой по итогам индивидуальной гонки на 15 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Думаю, ему следовало остановиться и немного поговорить. Можно даже было вернуться чуть позже, немного успокоившись и придя в себя. Но и разочарование можно понять. Все же хотят сражаться за медали», — цитирует Бурмана Expressen.

При этом он считает, что вряд ли у Большунова началась чёрная полоса.

Российский лыжник стал четвёртым в индивидуальной гонке раздельным ходом, а весь подиум заняли норвежские спортсмены.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Норвегии раскритиковал Большунова за отказ общаться со СМИ после гонки на ЧМ.