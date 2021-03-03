Норвежский лыжник оценил шансы России в женской эстафете на ЧМ в Оберстдорфе

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Канадский лыжник Девон Кершоу поделился ожиданиями от женской эстафетной гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе.
Норвежский лыжник оценил шансы России в женской эстафете на ЧМ в Оберстдорфе
  • Reuters

«В женской эстафете будет очень сложно бороться с Норвегией, у которой есть такая лыжница, как Йохауг. Но у Швеции более ровный и мощный состав. Дальше — Россия. Я был очень сильно удивлён, не увидев во вчерашнем стартовом протоколе Кирпиченко. Она ведь прекрасно выглядела в скиатлоне», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

По мнению канадского лыжника, Ступак плохо выступила в женской индивидуальной гонке.

«Ступак никогда не считалась специалистом этой дисциплины. Юлии лучше даётся классика. Непряева только-только восстановилась после двойного перелома. А Сорина здесь очень хороша. Норвегия, Швеция и Россия — основные претенденты на медали. А США — претендент на то, чтобы включиться в эту тройку», — добавил он.

Женская эстафета состоится 4 марта.

Ранее норвежский лыжник рассказал о желании взять реванш у Большунова.

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