Стали известны стартовые номера российских лыжниц в женской эстафете на ЧМ
- РИА Новости
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Как сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта, гонку у российской команды начнёт Яна Кирпиченко, за ней побегут Юлия Ступак и Татьяна Сорина, а в качестве финишёра выступит Наталья Непряева.
Гонка состоится 4 марта. Начало — в 15:15 мск. Мировое первенство завершится 7 марта.
Ранее глава ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что в сборной России по лыжным гонкам нет спортсменов с терапевтическими исключениями.