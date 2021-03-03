Стали известны стартовые номера российских лыжниц в женской эстафете на ЧМ

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Стали известны стартовые номера женской сборной России по лыжным гонкам в эстафете на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
Стали известны стартовые номера российских лыжниц в женской эстафете на ЧМ
  • РИА Новости
  • © Федерико Модика

Как сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта, гонку у российской команды начнёт Яна Кирпиченко, за ней побегут Юлия Ступак и Татьяна Сорина, а в качестве финишёра выступит Наталья Непряева. 

Гонка состоится 4 марта. Начало — в 15:15 мск. Мировое первенство завершится 7 марта.

Ранее глава ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что в сборной России по лыжным гонкам нет спортсменов с терапевтическими исключениями.

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