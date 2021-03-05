Сорин: даже пять секунд на подъёме легко закрываются в такую погоду

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, как снегопад, обрушившийся на немецкий Оберстдорф, повлияет на мужскую эстафету, которая проходит в рамках чемпионата мира.

«Слава богу, что погода не качнулась в ту или иную сторону. Она осталась прежней: устойчивый плюс, свежий снег. Это идеальная погода для лыж без мази, которые едут и держат хорошо. Ну и плюс я не верю, что на классике будут отрывы, поскольку падает свежий снег. Скорее всего, на конёк приедут все вместе: наши, норвежцы и другие команды. Инициатива на классических этапах должна исходить в первую очередь от норвежцев. Им желательно сделать задел для Клебо. Но даже пять секунд на подъёме легко закрываются в такую погоду», — сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».

RT ведёт текстовую трансляцию гонки.