Панжинский назвал валидольной мужскую эстафету на ЧМ в Оберстдорфе

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Серебряный призёр Олимпиады-2010 в лыжных гонках Александр Панжинский прокомментировал результат сборной России в мужской эстафете на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
Панжинский назвал валидольной мужскую эстафету на ЧМ в Оберстдорфе
  • РИА Новости

«Сегодня получилась валидольная гонка. Давно мы таких эстафет не видели. Хотя результат и был предсказуем, развитие сюжета было захватывающим. Погода внесла коррективы. Это была гонка двух стран. Причём не только лыжников, но и бригад смазчиков. В этом смысле были ошибки как с нашей стороны, так и у норвежцев. В итоге решалось всё дуэлью двух лыжников мира — Клебо и Большунова. У норвежцев на первом этапе была явная ошибка со смазкой лыж, у нас — на втором. Второе место — наша объективная позиция. Но если бы у Якимушкина были лыжи, как у Червоткина, то, возможно, было бы золото. Однако норвежцы по ходу этого чемпионата выглядят посильнее в целом. Мы пытаемся бороться, но пока в некоторых аспектах проигрываем», — сказал Панжинский в интервью «Чемпионату».

За 2 км до финиша Клебо и Большунов шли вровень, но на финише решающий рывок лучше удался норвежцу.

Ранее Клебо высказался о борьбе с Большуновым.

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